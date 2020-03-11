بعد إعلان حالة الطوارئ.. كيف استعدت الري لمواجهة السيول؟

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابع لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة أعلنت اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ حتى صباح الأحد القادم، بعد تلقي تحذيرات شديدة من مركز التنبؤ التابع للوزارة وهيئة الأرصاد الجوية بسبب الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى أن المصلحة قررت إلغاء الإجازات لكافة العاملين لمدة 72 ساعة.

وحذر مركز التنبؤ التابع لوزارة الري، من الأمطار الغزيرة يومي الخميس والجمعة على السواحل الشمالية والشرقية وشمال سيناء وشمال الدلتا ومدن القناة.

وأضاف "عبدالعاطي"، لمصراوي، أن المصلحة دشنت 39 وحدة طوارئ بجانب محطات رفع المياه، بالإضافة إلى وضع 4 محطات طوارئ تعمل بالديزل خصوصًا محطة القلعة التي تساعد على الحد من تقليل الحمل على محطات الصرف الصحي، لافتًا إلى الدفع بـ10 محطات ديزيل بحسب حالة المحطة؛ لضمان عدم توقف أي محطة رئيسية.

وأوضح رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه سوف يقوم بجولة تبدأ بمحافظات الدلتا وتحديدًا محافظة المنصورة مروراً بالاسكندارية للاطمئنان على سير العمل، مشيرًا إلى أن عدم انقطاع الكهرباء يسهل من التعامل مع الحالات الحرجة.

وتابع :"تم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار 24 ساعة، للتعامل مع أي أزمات قد تحدث، وحماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول وتداعياتها".

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ من فجر الخميس، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.