شعراوي و4 محافظين يصلون الإمارات للمشاركة في المنتدى الحضرى العالمي

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد مصري رفيع المستوى يضم كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وعدد من قيادات الوزارة وذلك للمشاركة في فعاليات "المنتدى الحضري العالمي" في دورته العاشرة والتي تستمر حتى 13 فبراير الجاري.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له عقب وصوله السفير شريف البديوي، سفير مصر لدى الإمارات، وعدد من أعضاء السفارة المصرية، ومن المقرر أن يُلقي اللواء محمود شعراوي كلمة أمام الجلسة الرئيسية التي سيشارك فيها وزراء من المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا تحت عنوان "التنمية الحضرية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ما سيشارك الوزير شعراوي في الجلسة الحوارية الثالثة على هامش المنتدى تحت عنوان "الحداثة والعادات والثقافة الموروثة.. نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة"، إلى جانب جلسة للبنك الدولي عن المناطق التي يشارك البنك في تنميتها في دول المنطقة وعلى رأسها مصر، حيث من المقرر أن يعرض الوزير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج والتي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي.

ويتضمن نشاط وزير التنمية المحلية، المشاركة في افتتاح الجناح المصري الذي سيعقد على هامش المنتدى، حيث سيتم خلاله استعراض أهم المشروعات والملفات التي تقوم

الوزارة بمتابعتها وتنفيذها في عدد من المحافظات المصرية ومن بينها مشروع مسار العائلة المقدسة.

وسيعقد اللواء محمود شعراوي، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، لبحث تعزيز وفتح مجالات للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة في مجالات التدريب ومحو الأمية وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والتعرف على تجربة الإمارات في مواجهة تحديات المدن، بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.

ويلتقي الوزير، مع ميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية المحلية والاستفادة من أنشطة البرنامج، بإلاضافة إلى عقد لقاءات قيادات منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية.

كما سيعقد الوزير اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي المشارك في الاجتماعات الخاصة بالمنتدى لبحث آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومن المقرر أن تشهد الزيارة مشاركة اللواء محمود شعراوي ومحافظي القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا في الجلسة العالمية للحكومات المحلية والإقليمية والتي تنظمها منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية، إلى جانب المشاركة في عدد من الجلسات على مدار أيام انعقاد المنتدى.