أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

الاثنين.. ندوة في معهد ناصر عن طرق الوقاية من "كورونا"

11:47 م السبت 08 فبراير 2020
الاثنين.. ندوة في معهد ناصر عن طرق الوقاية من "كورونا"

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

يعقد معهد ناصر، الاثنين المقبل، ندوة تثقفية لنشر الوعي عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة: الدكتور علي زكي، استاذ الميكروبولوجيا الطبية والمناعة بجامعة عين شمس، والدكتورة ولاء عبداللطيف استاذ مساعد الميكروبولوجيا والمناعة بعين شمس، ومدير وحده مكافحة العدوى بمعهد ناصر.

وشدد الدكتور حازم الفيل، مدير معهد ناصر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عن طريق اتباع الارشادات التي تعلنها وزارة الصحة والاهتمام بالعادات الصحية السليمة للوقاية من هذا الفيروس الذي انتشر مؤخرا في الصين وبعض الدول الأخرى.

فيروس كورونا معهد ناصر علي زكي جامعة عين شمس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان