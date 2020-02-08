الاثنين.. ندوة في معهد ناصر عن طرق الوقاية من "كورونا"

كتب - أحمد جمعة:

يعقد معهد ناصر، الاثنين المقبل، ندوة تثقفية لنشر الوعي عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة: الدكتور علي زكي، استاذ الميكروبولوجيا الطبية والمناعة بجامعة عين شمس، والدكتورة ولاء عبداللطيف استاذ مساعد الميكروبولوجيا والمناعة بعين شمس، ومدير وحده مكافحة العدوى بمعهد ناصر.

وشدد الدكتور حازم الفيل، مدير معهد ناصر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عن طريق اتباع الارشادات التي تعلنها وزارة الصحة والاهتمام بالعادات الصحية السليمة للوقاية من هذا الفيروس الذي انتشر مؤخرا في الصين وبعض الدول الأخرى.

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