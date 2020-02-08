تلاعب في العدادات مسبقة الدفع.. مصدر: تزايد سرقات التيار الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

تعيش بعض شركات توزيع الكهرباء حالة من الارتباك، نتيجة تعرضها لخسائر فادحة بسبب تزايد معدلات سرقات التيار الكهربائي وارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري.

وصرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عقد اجتماعا مع رؤساء شركات التوزيع يوم الخميس الماضي، تم مناقشة واستعراض الخطوات الجديدة التي ستقوم الشركات باتباعها وتطبيقها خاصة لمواجهة ظاهرة تلاعب المواطنين بالعدادات مسبقة الدفع، من خلال وصلات غير مشروعة.

وأوضح المصدر، في تصريحاته لمصراوي، أن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يبحثون عن حلول عاجلة لمواجهة ظاهرة تلاعب المواطنين بالعدادات مسبقة الدفع بمختلف المناطق.

واستعرض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال اجتماع، الخميس الماضي أيضا، برنامج الخزنة الذي صممته شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والذي يهدف إلى ربط جميع "خزن" الشركة من خلال خط vpn الذي يتيح مراقبة ومتابعة إيرادات الشركة لحظة بلحظة من أي مكان على مستوى ٧٦ خزينة على مستوى الشركة.

كما يتضمن البرنامج خاصية متابعة قيادات الشركة للمتحصلات، سواء كانت توريد محصل أو مشروعات أو شحنا إلكترونيا أو أي توريد يتم، كما يتيح أيضا المقارنة بين توريدات البنوك، وغيره من مميزات كثيرة.