حضور روسي رسمي بافتتاح أيام "القاهرة الدولي للمونودراما"

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور أسامة رؤووف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته الثالثة، إن الدورة الحالية ستشهد حضورًا روسيًا قويًا، خاصة في ظل الاحتفال بعام الثقافة المصرية الروسية 2020، وعقب تأكد حضور وفد رسمي من السفارة الروسية في القاهرة، حفل الافتتاح الذي يقام غدًا على مسرح الهناجر في السادسة مساءً.

وستشارك روسيا من خلال عرض "مكالمة تليفونية" ومدته 20 دقيقة، وهي مسرحية مأخوذة عن "جمعية سيدات يوغوسلافيا المحررات" للكاتب اليوغوسلافي برانسلاف نوشيتش، تتحدث عن الحب، والمسرحية من موسيقى Fedora Mingarelli- Un 'Ora Sola Ti Vorrei، وتمثيل ياسمين هجرس، ومن إخراج تيموفي ميخاليفيتش.

وتقام الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وشخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني، ويشهد عرض 16 مسرحية و15 دولة ويعقد ورشًا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا، ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة إلى مسابقة للكتابة المسرحية، وتشهد الدورة تكريم الفنان القدير رائد السيكو دراما محيي إسماعيل في حفل الختام.