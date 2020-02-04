رئيس اللجنة النقابية للفنون الشعبية: حفل "يوم الوفاء" لرد الجميل للعاملين

كتب يوسف عفيفي:

قال إيهاب فاروق، رئيس اللجنة النقابية للفنون الشعبية والاستعراضية، إن حفل اليوم جاء لتكريم العاملين بالبيت الفني الذين بلغوا السن القانوني للمعاش 2020 وذلك تحت اسم "يوم الوفاء"، لرد الجميل لهم.

وأوضح فاروق لمصراوي، أن الحفل تضمن تكريم أسر الزملاء الذين توفوا أثناء الخدمة وعدد من الرموز والمؤسسين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وقدم الحفل الفنان مجدي صبحي والفنانة رحاب زيدان وبحضور الدكتور عادل عبده ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة.

بدأ الحفل بتقديم فقرات فنية واستعراضية للمطرب عماد عبدالمجيد، كما قدم السيرك القومي فقرة الساحر للفنان الساحر العالمي إبراهيم عبد السلام، وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية تابلوها الراقص "دبكة المجوز".

وقدم الحفل الفنان مجدي صبحي بمشاركة المطربة نهلة خليل، والفنانة مونيا التي تقدم بعض الأغاني الجميلة وهي "على رمش عيونها.. أنا قلبي دليلي.. جانا الهوا".

حضر الاحتفال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وإيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.