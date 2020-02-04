أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيس اللجنة النقابية للفنون الشعبية: حفل "يوم الوفاء" لرد الجميل للعاملين

11:54 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
رئيس اللجنة النقابية للفنون الشعبية: حفل "يوم الوفاء" لرد الجميل للعاملين

البيت الفني - أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

قال إيهاب فاروق، رئيس اللجنة النقابية للفنون الشعبية والاستعراضية، إن حفل اليوم جاء لتكريم العاملين بالبيت الفني الذين بلغوا السن القانوني للمعاش 2020 وذلك تحت اسم "يوم الوفاء"، لرد الجميل لهم.

وأوضح فاروق لمصراوي، أن الحفل تضمن تكريم أسر الزملاء الذين توفوا أثناء الخدمة وعدد من الرموز والمؤسسين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وقدم الحفل الفنان مجدي صبحي والفنانة رحاب زيدان وبحضور الدكتور عادل عبده ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة.

بدأ الحفل بتقديم فقرات فنية واستعراضية للمطرب عماد عبدالمجيد، كما قدم السيرك القومي فقرة الساحر للفنان الساحر العالمي إبراهيم عبد السلام، وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية تابلوها الراقص "دبكة المجوز".

وقدم الحفل الفنان مجدي صبحي بمشاركة المطربة نهلة خليل، والفنانة مونيا التي تقدم بعض الأغاني الجميلة وهي "على رمش عيونها.. أنا قلبي دليلي.. جانا الهوا".

حضر الاحتفال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وإيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

إيهاب فاروق النقابية للفنون الشعبية النقابة العامة للصحافة البيت الفني

الخبر التالى:

غدًا.. "دعم مصر" يبدأ جلسات الحوار المجتمعي لقانون الإدارة المحلية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:طارق شوقي: إيقاف رابط نتيجة "ثانية ثانوي".. واليوم إعلانها بشكل جديد