رائدة الأعمال الهندية "أرورا" تزور مستشفى بهية وتشيد بها

"كنت ألعب في الشارع".. ماذا قال تريزيجيه في معرض الكتاب؟

كتبت - نور العمروسي:

زارت الدكتورة هاربين أرورا، رائدة الأعمال العالمية ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، اليوم الثلاثاء، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة، في إطار زيارتها لمصر للتحضير للمنتدى الذي سيعقد لأول مرة في مصر في مارس المقبل.

تفقدت الدكتورة هاربين أرورا مقر المستشفى واستمعت لعرض تقديمي عن المستشفى وسبب إنشائه والخدمات التي تقدمه للسيدات للعلاج والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في مصر، كما التقت عددًا من محاربات بهية واستمعت إلى قصصهن، كما عقدت اجتماعًا مع إدارة المستشفى.

أعربت الدكتورة هاربين أرورا عن سعادتها بزيارتها لمصر مرة أخري، وأشارت إلى أنها علمت عن مستشفى بهية والدور الذي تقوم به من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مما جعلها متطلعة لزيارة المستشفى ورؤية هذا المكان المتميز.

كما أعربت عن إعجابها الشديد بهذا الصرح الطبي المتميز والذي انشأته أسرة سيدة مصرية لتصبح أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الثدي والكشف المبكر بالمجان في مصر وربما في العالم أجمع، وما يميز المستشفى أنه مهتم بالعلاج النفسي إلى جانب العلاج العضوي وإجراء الأبحاث والدراسات على علاج سرطان الثدي، ودعت المستشفى للاستفادة من المنتجات المستخلصة من الطبيعة، مؤكدة استعدادها لدعم المستشفي في هذا الإطار.

وأشادت بالفريق الطبي ومستوى النظام والنظافة بالمستشفى والأجهزة المتطورة المستخدمة في المستشفى لمساعدة السيدات، مؤكدة فخرها بالمستشفى ويجب أن تكون مصر والقائمون على المستشفى فخورين أيضا.