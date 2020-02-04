الوافدين" تنظم زيارة لأنفاق تحيا مصر والمشروعات القومية بقناة السويس

كتبت- داليا شبل:

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقالت التعليم العالي، في بيان، اليوم الثلاثاء، بدأت فعاليات اليوم الثالث للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين، بمسيرة للدراجات ومارثون جري للوفود المشاركة تحت شعار "ادرس في مصر"، ثم قامت الوفود بزيارة أنفاق "تحيا مصر" والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التقاط العديد من الصور التذكارية.

وأوضحت، شارك الطلاب في الحفل الذي شهد مشاركة العديد من الطلاب من أكثر من دولة، حيث قدم الطلاب فقرات غنائية واستعراضية من ثقافتهم المختلفة، كما شمل الحفل استعراض وسائل التواصل قبل عصر الهواتف الذكية.

وتابعت التعليم العالي، حرص سفراء الدول والمستشارين الثقافيين المشاركين في الفعاليات، على زيارة هيئة قناة السويس، والاستماع لعرض مفصل عن المشروعات القومية التي تنفذها مؤسسات الدولة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الوزارة على اطلاع الطلاب الوافدين الدارسين بمصر على أهم المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا، باعتبار أن هؤلاء الدارسين أدوات اتصال مهمة تنقل صورة صادقة لمجتمعاتهم حول ما تشهده مصر من مشروعات قومية في كافة المجالات.