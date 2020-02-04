طباعة جميع أعماله.. الثقافة تنظم حفل تأبين للكاتب محمد حسن خليفة

صور.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في الساعات الأولى لليوم الأخير

كتب - محمد عاطف:

تصوير محمود بكار

نظمت وزارة الثقافة، ظهر الثلاثاء، حفل تأبين للكاتب والقاص الراحل محمد حسن خليفة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد أن وافته المنية في أول أيام المعرض، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأسرة الكاتب الراحل، وعدد من المثقفين والإعلاميين.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن وزيرة الثقافة، اتخذت قرارا بطباعة جميع أعمال الكاتب الراحل، كنوع من تكريمه، بعد أن ارتبط اسمه بمعرض الكتاب كواحد من محبي المعرض.

وحرصت إيناس عبدالدايم على مواساة أسرته وتقديم واجب العزاء، ووجهت بتكريم الراحل وأهدت أسرته درع المعرض في دورته الـ51.

جدير بالذكر أن «خليفة» سقط مغشيًا عليه أثناء جوله له في أيام معرص الكتاب في الـ23 من يناير الجاري، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفى في «المستشفى الجوي» فور وصوله.