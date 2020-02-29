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الدفاع التركية: تحييد أكثر من 2100 جندي سوري في إدلب

11:53 م السبت 29 فبراير 2020
الدفاع التركية: تحييد أكثر من 2100 جندي سوري في إدلب

الجيش السوري

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد أكثر من ألفين و100 عنصر من الجيش السوري في العمليات المستمرة بمحافظة إدلب شمال غربي سورية.

وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر"، أنها مستمرة في تدمير أهداف النظام المحددة بنجاح في سورية، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

يأتي ذلك ردا على مقتل 34 جنديا تركيا إثر هجوم شنته قوات الحكومة السورية يوم الخميس، على مواقعهم بمحافظة إدلب.

الجيش السوري سوريا محافظة إدلب أنقرة تركيا

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