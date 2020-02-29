برلماني: يجب طرح فرص استثمارية بأراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة

كتب- أحمد علي:



أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتحقيق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فائضاً بلغ 18 مليون جنيه، بخلاف مستحقات تحت التحصيل تتعدى المليار جنيه، مطالبا بضرورة استغلال العقارات والأراضي والأموال السائلة التابعة للإصلاح الزراعي في توفير أراضي لإقامة مشروعات عامة عليها، ووقف البيع الوهمي لأراضي الاستصلاح الزراعي ومحاولة تخصيصها للمنفعة العامة، واستغلال هذه الأموال في النهوض بالقطاع الزراعي.

وأشار إلى أن أي تقاعس من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يهدد بضياع آلاف الأفدنة من أملاك الهيئة، وهو ما يحدث من خلال وقائع التعدي ووضع اليد على أراضي الإصلاح الزراعي من قبل غير المنتفعين بها أو ورثتهم.

وطالب النائب بعرض وتحديد فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة في تلك المناطق غير المستغلة، للمساهمة في تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة، موضحا أن ذلك أيضا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى، باعتبار أن الزراعة هي عصب الاقتصاد القومى وتشكل أحد أركان التنمية المستدامة في مصر.