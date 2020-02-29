"البيئة وهنجملها" تنفذان حملة تشجير بجامعة الأزهر بقنا ضمن مبادرة اتحضر للأخضر

كتب- محمد نصار:

نفذ جهاز شئون البيئة بقنا بالتعاون مع مبادرة هنجملها حملة تشجير تشجير بكلية الدراسات الاسلامية والعربية، تضمنت زراعة 150 شجرة زيتون ورمان وندوة حول فوائد التشجير والحفاظ على البيئة، في إطار مبادرة اتحضر للاخضر لنشر الوعي البيئي التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الأنشطة البيئية لمواجهة مصادر التلوث ورفع الوعي البيئي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية مشاركة المجتمع المدنى والشباب في مواجهة مشكلات البيئة، مؤكدة دعمها للمبادرات المجتمعية في مجال البيئة وتنمية قدرات الشباب فى العمل التطوعي. ​

وفي سياق متصل، نفذ جهاز شئون البيئة بالفيوم مجموعة من الندوات البيئية بمدارس الفيوم لرفع الوعي البيئي لدى الأطفال، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتكثيف الأنشطة التوعوية لكافة الفئات وخاصة النشء لإعداد جيل من حراس البيئة، كما تأتي ضمن فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر.