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بطريقة مميكنة.. "التعليم": ترقية 65 ألف معلم قريبًا

06:26 م الخميس 27 فبراير 2020
بطريقة مميكنة.. "التعليم": ترقية 65 ألف معلم قريبًا

الدكتور رضا حجازي

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم إعادة فتح باب الترقي للمعلمين، الذين لم يتقدموا في المواعيد الرسمية دفعة 2018/2019، لمدة 10 أيام، للمعلمين الذين واجهوا ظروف قهرية أو موانع حالت دون أن يتقدموا بأوراقهم.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في بيان اليوم الخميس، وجود قرار وزاري مرتقب بترقية 65 ألف معلم، مشيرًا إلى أن آليات الترقي خلال الفترة المقبلة، ستكون مميكنة بشكل كامل، ولن يكون فيها أية تدخلات بشرية ويتم انتقاء مستحقى الترقي بناء على معايير لا تقبل التدخلات.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم شئون المعلمين الترقي للمعلمين

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