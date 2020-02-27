أول تعليق من "غرفة السياحة" على تعليق تأشيرات العمرة

كتب يوسف عفيفي:

قالت غرفة شركات السياحة، إنها تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الغرفة، إنها تلقت بيانًا من وزارة الخارجية السعودية، والذي جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين على التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.

وأوضحت الغرفة أنه جرى تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري؛ لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقًا من حرصها على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

كما شددت على التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفه مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية على سلامة وأمن المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

وأعلنت الغرفة، أنها أجرت اتصالات على أعلى مستوى بالجهات المسئولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأبدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة.

وقالت إن غرفة العمليات تبذل جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاءها بناء على قرار التعليق المؤقت.

وناشدت الغرفة، جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وأن يثقوا أن كل تلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، مؤكدة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أي أعباء إضافية أو غرامات.

كانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.