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يسرا وزوجها ينعيان مبارك في "الأهرام" (صورة)

01:31 م الخميس 27 فبراير 2020
يسرا وزوجها ينعيان مبارك في "الأهرام" (صورة)

يسرا

كتب - محمود سليم:

نعت الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على صفحات جريدة الأهرام، في عددها الصادر اليوم الخميس.

وجاء بيان نعي الرئيس الأسبق كما يلي: "السيد خالد سليم وحرمه الفنانة يسرا ينعون بمزيد من الحزن والأسى، السيد رئيس الجمهورية الأسبق، قائد حرب أكتوبر المجيدة، محمد حسني مبارك، داعين الله للفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الفاضلة الكريمة الصبر والسلوان".

وأضاف: "العزاء لعائلات مبارك وثابت وراسخ والجمال".

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خالد سليم محمد حسني مبارك وفاة مبارك يسرا

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