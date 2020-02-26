"درس من دروس الوفاء".. آل الشيخ يُعلق على الجنازة العسكرية لمبارك

كتب - محمد نصار:

علّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالممكلة العربية السعودية، على الجنازة العسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، اليوم الأربعاء.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "الجنازة العسكرية لفخامة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمة الله وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة درس من دروس الوفاء لقائد من أبطال حرب اكتوبر".

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر.

شارك في الجنازة العسكرية من مسجد المشير طنطاوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من قيادات ورجال الدولة على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وبعض سفراء الدول العربية.