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غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

11:09 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مناطق المرج – عين شمس الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج).

وأضافت شركة مياه القاهرة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم الخميس، وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة محطة مياه المرج

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