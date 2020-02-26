كيف استعدت "الكهرباء" لتشييع جنازة وعزاء مبارك؟

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس حسام الدين عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أعلنت الطوارئ منذ أمس بعدد من ماكينات الطوارئ، ومولدات الديزل عند مسجد المشير بالتجمع الخامس لتأمين مصادر التغذية لوحدات البث والنقل التلفزيوني، حيث تم الدفع بعدد 4 مولدات ديزل لمحيط المسجد، خاصة أنه سيقام العزاء بعد صلاة المغرب عقب تشييع جثمان لمثواه الأخيرة.

وأضاف رئيس الشركة، في تصريحات لمصراوي، أنه تم منذ الأمس أيضا الدفع بماكينات ديزل وطوارئ قدرة 200 ك.ف .أ بمحيط المدافن بمنطقة كليات البنات بمصر الجديدة التي سيتم دفن جثمان الرئيس محمد حسنى مبارك مع تواجد فرق من الفنيين لمتابعة الموقف لحظة بلحظة سواء بالمدفن أو محيط مسجد المشير الذي سيقام العزاء بداخله.

ومن المقرر أن تشيع، ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من دول عدة.

وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، فيما يواري الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بمقابر الأسرة في مدافن كلية البنات بمصر الجديدة، على أن يقام سرادق العزاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير.