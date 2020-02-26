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محافظة القاهرة تنكس الأعلام تنفيذا لقرار إعلان حالة الحداد لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

08:41 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
محافظة القاهرة تنكس الأعلام تنفيذا لقرار إعلان حالة الحداد لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

حسني مبارك

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام؛ بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.

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