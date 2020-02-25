أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

تصريح دفن متداول لمبارك يكشف سبب وفاته

09:17 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
تصريح دفن متداول لمبارك يكشف سبب وفاته

محمد حسني مبارك

كتب - أحمد جمعة:

كشف تصريح دفن متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سبب وفاته اليوم الثلاثاء.

ووفق التصريح الصادر عن مكتب صحة النزهة بالقاهرة، توفي مبارك نتيجة قصور مزمن بالكلى، ورفرفة أذينية بالقلب.

ومن المقرر تشييع جنازة الرئيس الأسبق غدًا الأربعاء، على أن يُدفن بمقابر كلية البنات بأرض الجولف. ولم تعلق وزارة الصحة على تصريح الدفن المتداول على مواقع التواصل، فيما أكد مصدران طبيبان لمصراوي صحته.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

00000000000000000000

محمد حسني مبارك وفاة مبارك مقابر كلية البنات أرض الجولف وزارة الصحة تصريح دفن

الخبر التالى:

زيادة أسعار السجائر.. السيسي يُقر تعديل قانون الضريبة المضافة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان