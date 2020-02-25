تصريح دفن متداول لمبارك يكشف سبب وفاته

كتب - أحمد جمعة:

كشف تصريح دفن متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سبب وفاته اليوم الثلاثاء.

ووفق التصريح الصادر عن مكتب صحة النزهة بالقاهرة، توفي مبارك نتيجة قصور مزمن بالكلى، ورفرفة أذينية بالقلب.

ومن المقرر تشييع جنازة الرئيس الأسبق غدًا الأربعاء، على أن يُدفن بمقابر كلية البنات بأرض الجولف. ولم تعلق وزارة الصحة على تصريح الدفن المتداول على مواقع التواصل، فيما أكد مصدران طبيبان لمصراوي صحته.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".