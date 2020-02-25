مجدي الجلاد ناعياً مبارك: لم تعتقلني.. ولم تقصف قلمي

كتب - محمد نصار:

نعى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم البوابات الإلكترونية "مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت"، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكتب "الجلاد" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم: "اختلفت معك أكثر مما اتفقت.. ولكنني اليوم أعترف أن الاختلاف معك لم يفسد للود قضية.. لم تعتقلني حين كتبت في أكتوبر 2008 مقالاً بعنوان "من يعزل الرئيس مبارك".. لم تقصف قلمي عندما كتبت به في 26 يناير 2011 المانشيت الشهير في "المصري اليوم": إنذار!".

وأضاف: "كنت أول رئيس تحرير لصحيفة مستقلة يحاور رئيس مصري.. يومها قلت لي ضاحكاً "إنت عامل قلق في البلد بالمصري اليوم دي ليه"، فرددت "قلق؟!!.. مافيش قلق خالص يا سيادة الرئيس".. فضحكت من جديد وقلت "إنت رفيع أوي.. لازم تأكل كويس.. إنت كده دعاية سلبية ضدي.. هيقولوا مبارك بيجوع الشعب..!".

وقال الجلاد: "اليوم.. أقول لك: عادت روحك إلى بارئها.. هو وحده سبحانه وتعالى يفصل بالحق والعدل بين خلقه.. أدعو لك سيادة الرئيس الأسبق والقائد العسكري والمقاتل المُخلص لتراب وطنه بالرحمة والمغفرة.. وأتقدم بخالص العزاء للشعب المصري والعربي، والأسرة الكريمة، والقوات المسلحة العظيمة التي قدمت ولاتزال صفوة أبنائها فداءً للوطن الغالي".

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".