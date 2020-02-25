بسبب تعطل المترو..الدفع بـ٢٥ أتوبيس نقل عام بين محطتي الشهداء والدمرداش

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدفع بــ 25 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة للعمل بين محطتي الدمرداش والشهداء لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالشارع الناتجة عن انقطاع الشبكة الهوائية المغذية للمترو في محطة غمرة مما أدى لتوقف حركة المترو القادم من محطة المرج .

كانت شركة مترو الأنفاق قد ذكرت فى بيان لها منذ قليل وجود انقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة غمرة بالخط الأول اتجاه حلوان لمترو الأنفاق ، حيث أوضحت الشركة أنه تم تشغيله من محطة المرج الجديدة إلى محطة الدمرداش بالاتجاهين ومن محطة الشهداء الى محطة حلوان فى الاتجاهين، كما تم التشغيل من محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط مفرد طالع نازل.