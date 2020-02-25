نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل صفة صحفي

كتب- مصطفى علي:

تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببلاغ للمستشار حماده الصاوي النائب العام حمل رقم 11173 عرائض النائب العام، ضد شخص يدعى "ح. ع" مقيم بقها محافظة القليوبية ،وذلك لانتحاله صفة صحفى على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء فى البلاغ أن المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا في جداول النقابة .

وأضاف ضياء رشوان في البلاغ أن المادة رقم 103 من ذات القانون تنص على أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى جداول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين استثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك ورتبت المادة 115 من القانون على مخالفة هاتين المادتين عقوبة، وطالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، النائب العام في بلاغه باتخاذ اللازم قانونا ضد منتحلي صفة الصحفى.