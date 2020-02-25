شاهد| آخر ظهور لحسني مبارك قبل وفاته

كتب - محمود مصطفى:

تُوفي، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ92 عاما.

كان آخر ظهور لمبارك بعد العملية الجراحية التي أجراها، في الثالث من فبراير الجاري، بصحبة حفيده عمر علاء مبارك، وظهر مبارك في الصورة مرتديًا "روب منزلي"، وقبّل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: "‏كل الحب والتقدير".

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