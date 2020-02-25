بـ80 مسجدا.. الأوقاف تعلن تطبيق المرحلة الثانية من الأذان الموحد

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد بـ80 مسجدا بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن ذلك يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع الأذان الموحد وبلوغها ألف مسجد بالقاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه بتطبيق المرحلة الثانية وصل عدد المساجد إلى 1088 على النحو التالي:

1. مديرية أوقاف القاهرة 671.

2. مديرية أوقاف الجيزة 300.

3. مديرية أوقاف القليوبية 117.