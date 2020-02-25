الآن.. أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة

كتب- محمد نصار:

تشهد مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، في ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على نواحي متفرقة من البلاد، لمدة 10 ساعات، من ليلة أمس الاثنين وحتى ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه من المتوقع أن تهدأ الأمطار ظهر الثلاثاء، موضحًا أن مناطق متفرقة في سيناء والبحر الأحمر، ستشهد أمطارًا تصل لحد السيول.

وكشف شاهين، عن أن مياه الأمطار المتوقعة، خلال الساعات القليلة المقبلة، سيكون متوسطها 20 مللم.

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