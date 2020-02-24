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الزراعة تنظم ورشة حول طرق سحب عينات "كورونا"

10:29 م الإثنين 24 فبراير 2020
الزراعة تنظم ورشة حول طرق سحب عينات "كورونا"

ورشة حول طرق سحب عينات كورونا

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح، افتتاح الحلقة السادسة من الدورات التدريبية التي أقيمت في معهد بحوث الصحة الحيوانية بعنوان "الطرق الحديثة لسحب عينات فيروس "كورونا"، بالتعاون بين معهد بحوث الصحة الحيوانيه ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشارك فيها أساتذة متخصصون في هذا المجال، وحضر الدورة مجموعة من المتدربين من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والغربية وأسيوط.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تدريب المتدربين على الطرق الحديثة لسحب العينات من الغدد الليمفاوية بالجمال نظريا وعمليا بمشرحة المعهد.

وزارة الزراعة الدورات التدريبية معهد بحوث الصحة الحيوانية فيروس كورونا

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