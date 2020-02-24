مدبولي: مصر تتطلع لتطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية

القاهرة- (أ ش أ):

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تطلع مصر إلى تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوريا الجنوبية التي تعد واحدة من أكثر الدول المتقدمة اقتصادياً وتتمتع بتجربة تنموية متميزة مما يجعلها مثالاً يُحتذى به، مشيرًا إلى تطلع مصر أيضًا لاستقبال الرئيس الكوري الجوبي مون جيه خلال الزيارة التي من المقرر الاتفاق على موعد إتمامها وترحيب مصر بعقد منتدى الأعمال المصري – الكوري الجنوبي على هامش الزيارة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الاثنين، مع "يوم ميونج هي" وزيرة التجارة الكورية الجنوبية والوفد المرافق لها بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وسفير كوريا الجنوبية في القاهرة.

وشدد رئيس الوزراء ، خلال اللقاء ، على الأهمية التي تُوليها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية لمصر والحرص على أن تتوسع الشركات الكورية المتواجدة بمصر في استثماراتها لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطرق رئيس الوزراء إلى القرارات المهمة التي اتُخذت لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في مصر ومنها تبسيط الإجراءات والعمل على حل المعوقات التي تواجه عمل المستثمرين وإصدار قانون الاستثمار الجديد وخريطة الاستثمار في مصر، وكذلك الإصلاحات في المنظومة الضريبية والجمركية.

وأكد مدبولي حرص الدولة على تذليل العقبات التي تواجه عمل المستثمرين ومن بينهم المستثمرون الكوريون في مصر، مستعرضًا الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في هذا الصدد حيث تم عقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى في مقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور الجهات المعنية والسفير الكوري في القاهرة مع المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء بهدف بحث سبل معالجة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكورية في مصر، قائلًا: "تم إحاطة السفير الكوري بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن في يناير الماضي".

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون مع الجانب الكوري لتنفيذ مشروع مصفاة تكرير بمصنع البتروكيماويات وتكرير البترول بمنطقة مسطرد، والتي تمت بالتعاون بين شركة Qalaa القابضة المصرية وشركة GS الكورية، مُعربًا في الوقت نفسه عن تقدير مصر للحزمة التمويلية التي قدمها الجانب الكوري (بنك التصدير والاستيراد الكوري EXIM Bank) في إطار مذكرة التفاهم الموقعة خلال الزيارة الرئاسية في 2016 بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية في القطاعات ذات الأولوية.

وأبدى مدبولي حرص الحكومة المصرية على إنشاء منطقة صناعية كورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُسلطًا الضوء على المزايا التي توفرها المنطقة، خاصة أن مصر حريصة كل الحرص على الاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات التصنيع والابتكار والتكنولوجيا.

وفيما يخص التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في مجال الذكاء الاصطناعي..أكد رئيس الوزراء حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال حيث يجرى حالياً دراسة توقيع مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا.

وأعرب عن تطلع مصر إلى التوسع في إنشاء كليات كورية للعلوم والتكنولوجيا في محافظات أخرى على غرار مشروع الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في محافظة بني سويف بما يسمح بنقل المعرفة في مجال التعليم التقني والفني، مبديًا تطلع مصر إلى خلق إطار للتعاون بين مصر وكوريا، يكون مصر من خلاله بوابة انطلاق التجارة والاستثمارات الكورية إلى أسواق القارة الأفريقية خاصة بعد العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في يونيو 2019.

ومن ناحيتها، وجهت وزيرة التجارة الكورية الشكر لرئيس الوزراء على ما ذكره بشأن التجربة التنموية في كوريا، مُؤكدة استعداد بلادها لنقل خبراتها إلى مصر في كل المجالات التي توليها مصر اهتمامًا، ومشيدة بما حققته مصر من نجاح في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيقها معدل نمو 5,6%، فضلاً عن التحسن المطرد في بيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 25 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، ومن ثم فإن كوريا تتطلع خلال العام الجاري إلى تعزيز جوانب التعاون مع مصر، والاتفاق حول جوانب جديدة للتعاون تحظى بالاهتمام المشترك وفي مقدمتها الجامعات التكنولوجية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع العمل على زيادة مشاركة الشركات الكورية في الاستثمارات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تطلعهم لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع مصر، كخطوة مهمة في تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات.

واستضافت مصر أعمال الدورة الأولى من منتدى مجلس الأعمال المصري الكوري في 8 أكتوبر 2019 والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد من المستثمرين الكوريين في التاسع من أكتوبر.​