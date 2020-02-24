الإسكان: تشطيب 15 عمارة بمنطقة "الداون تاون" بالعلمين الجديدة.. صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن لقطاع التنمية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس باهر شعراوي، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وجهاز المدينة والمشروعات.

وبدأ عبدالعزيز، الجولة بتفقد عمارات الداون تاون، لمتابعة أعمال التشطيبات الجارية، إلى جانب متابعة أعمال الشركات المنفذة للمشروعات بالحي اللاتيني، كما تفقد مبنى الجهاز بسيتي مول، مُشددًا على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات بمختلف المناطق.

كما تم تفقد طريق C15، ويُعد أحد أهم مسارات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مرورًا بكومباوند 700 فدان وكوبري سامكو، فضلًا عن تفقد الأعمال المنفذة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، وتضم عددًا من المحال والمطاعم والكافتيريات، حيث تم التوجيه بإنجاز أعمال المرافق والتشطيبات لسرعة تشغيل المنطقة وتحقيق الاستفادة منها، أعقبها المرور بمنطقة الأبراج وصعدوا عددًا منها، بالإضافة إلى مشروع حاجز الأمواج.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، أنه يجرى تنفيذ الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، مشيرًا إلى أنه يجرى الانتهاء من تشطيب 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها بمنطقة الداون تاون، وتضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترًا مسطحًا بخلاف الحديقة و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.