"لإصدار فتاوى معاصرة".. الأزهر يشكل فريقا استشاريا من خبراء في تخصصات مختلفة

كتب - محمود مصطفى:

قرر مركز الأزهر للفتوى، تشكيل فريق استشاري يضم خبراءَ من عدةِ مجالات وتخصصات علمية منها "الهندسة الوراثية، وعلوم الأجنة والفلك، وأمراض النساء، و الطب النفسي، وعلم النفس والاجتماع، وعلوم القانون، ووسائل الاتصال والتكنولوجيا، وعلماء الشريعة فى كافة فروعها.

وقال الدكتور أسامه الحديدي مدير مركز الأزهر للفتوى، إن تشكيل فريق استشاري يأتي للتعرف على رأي الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات؛ لإحكام الفتوى ومواكبتها لواقعنا المعاصر، ومراعاة لكل الجوانب الدقيقة والمستحدثة في الأمور العلمية والطبية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بها.

وأضاف الحديدي في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن هناك قضايا مستجدة طرأت على المجتمع الفترة الأخيرة، مرتبطة بالأمور الطبية والطبيعية والمتعلقة بالمهن مثل الهندسة والتجارة، ولا يمكن لمركز الفتوى أن يبدي رأيا في هذا القضايا، إلا بعد معرفة كل الجوانب الخاصة بهذه الأمور، مثل قضايا " علم الهندسة الوراثية"، ولا يمكن التحدث في مثل هذه القضية، إلا بعد تكوين الصورة الذهنية عنها.

وتابع "القاعدة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والفريق الاستشاري هو آلية جديدة من آليات العمل، وتمت دعوة أعضاء من الفريق لعقد ورش عمل لأعضاء المركز، بهدف أن يكون المركز رائدا في البحوث الشرعية ومجال الفتوى، لمواكبة معطيات العصر والمستجدات، ونوع من أنواع التجديد.

وأشار إلى أن المركز استعان قبل ذلك بعدد من المتخصصين في مثل هذه المجالات، قبل أن يصدر فتاواه في بعض المستجدات، وعَقَد أكثر من 100 ورشة العمل مع هـٰؤلاء العلماء، كان منها ، وعشر ورش عمل في الهندسة الوراثية، و مثلها في أمراض النساء، وعلوم الفلك بجانب إعداد وتنظيم برنامج تدريبي شامل في علوم النفس والاجتماع، وغيرها من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة في هذه المجالات.

وشدد مدير مركز الأزهر للفتوى، إلى أن المركز يسعى دائمًا لتغطية كافة المجالات العلمية التى تتصل بمجال عمله، وِفْقَ رسالته وتحقيقًا لأهدافه؛ آخذًا بعين الاعتبار تطورات العصر ومستجدّاته.