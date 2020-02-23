بتكلفة 47 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير محور جسر السويس

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لأعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع جسر السويس وتمتد لحوالي 5 كم بدءًا من شارع كوبري القبة وحتى شارع أحمد عصمت وميدان الألف مسكن، وتقوم بتنفيذه مديرية الطرق والكباري بالمحافظة بتكلفة إجمالية 47 مليون جنيه في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على مدير مديرية الطرق، بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بالمحور والالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع طبقًا للجدول الزمني، مع الانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى وتقسيمه لأحواض للزهور ورصف الطبقة الأولى للأسفلت وتجهيزه للرصف النهائي في الجزء الواقع من كوبري التجنيد وحتى تقاطعه مع شارع القبة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، منعًا لحدوث أية تكدسات مرورية في هذه المنطقة باعتبار جسر السويس أحد المحاور المرورية الهامة بشرق العاصمة.

ووجه المحافظن المهندس المسئول وشركات المقاولات المنفذة، بضرورة مراعاة المناسيب بين اتجاهي الشارع وخاصة الجزء الجاري توسعته بالحارتين عقب اختزال الجزيرة أثناء تنفيذ عملية الرصف، على ألا يزيد عرض الجزيرة عن 3 أمتار والالتزام بمعايير الجودة والمقاييس الفنية الحديثة للأرصفة المطورة، مشددًا على رفع تراكمات ومخلفات الحفر والتجهيز أولًا بأول، وتكثيف أعمال الإنارة بزيادة عدد الأعمدة بطول المحور وصيانة الموجود ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.