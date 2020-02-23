حدث ليلاً| تفاصيل حادث دهس مروع بالتحرير وعقوبات السوبر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

فيديو| تفاصيل حادث دهس مروع لفتاة في ميدان التحرير

تكثف قوات الأمن جهودها؛ للقبض على السائق المتهم بدهس فتاة في ميدان التحرير، أمام المتحف المصري، ما أدى لاصابتها بكسور متفرقة.

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منع مرتضى منصور وإيقافات تصل لنهاية الموسم.. أبرز قرارات لجنة الانضباط بعد أحداث السوبر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها، قراراتها بشان أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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عمرو موسى: لا أمانع في التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه لا يمانع في التطبيع مع إسرائيل، ولا الاعتراف بها وإقامة علاقات حسنة مع الجوار المصري.

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شقيق ضحية لودر حدائق القبة يروي تفاصيل الحادث

روى جمال يوسف، تفاصيل مقتل شقيقه عصام يوسف شحاتة، بعد أن دهسه لودر في حدائق القبة في أثناء دفاعه عن منزله.

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برلمانية تحذر الشباب من شركات النصب على مواقع التواصل

حذرت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من انتشار عدد من الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها "تقوم بالنصب على المواطنين، وتستقطب الشباب ويتم النصب عليهم".

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​برلماني يكشف تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات

وصف المهندس أحمد السجيني، أمين عام "ائتلاف دعم مصر" ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الجلسات التي يجريها الائتلاف حول قانون الإدارة المحلية بـ"الحيوية والفعالة".

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رئيس الوفد يوجه بإعداد قائمة للمرشحين في انتخابات "النواب والشيوخ"

وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بإعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين لمجلسي النواب والشيوخ.

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"تضامن الأقصر" تعلن مواعيد وشروط التقديم لـ"حج الجمعيات"

أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج ١٤٤١ هجرية، ٢٠٢٠ ميلادية.

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فريد الديب: التحقيقات في "التلاعب في البورصة" أشبه بمسرحية "شاهد ما شافش حاجة"

قال فريد الديب، محامي علاء وجمال نجلَي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن قضية التلاعب في البورصة كان المستهدف منها الزج بكلٍّ من علاء وجمال مبارك في السجن.

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الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 9 إصابات بفيروس كورونا لدى سياح زاروا البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، أنه تم تشخيص إصابة 9 مواطنين كوريين جنوبيين، بفيروس كورونا كانوا ضمن مجموعة من السياح قامت برحلة سياحية إلى إسرائيل.

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فورين بوليسي: ملايين المسلمين في الهند مهددون بسحب الجنسية والاعتقال

سلطت صحيفة "فورين بوليسي" الضوء على معاناة ملايين المسلمين في الهند، المهددين بسحب الجنسية أو الإبعاد من البلاد، بسبب قانون المواطنة المثير للجدل، والذي أسفر عن حراك في عدة مدن وولايات في الهند، نهاية العام الماضي.

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ساندرز يتقدم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية نيفادا الأمريكية

يتقدم عضو الكونجرس السيناتور بيرني ساندرز على منافسيه في الانتخابات التمهيدية لمرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية بولاية نيفادا في نتائج مبكرة للتصويت.

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مسؤول أمريكي: لا دليل على مساعدة روسيا لترامب

قال كبير المساعدين الأمنيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى أي دليل على أن روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها العام الجاري من أجل دعم إعادة انتخاب الرئيس.

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