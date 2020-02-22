رئيس الوزراء يفتتح فرع نادي الجزيرة بـ 6 أكتوبر

القاهرة - أ ش أ:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، فرع نادي الجزيرة الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبحضور عدد من الوزراء، ورئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة المهندس عمرو جزارين، وأعضاء المجلس.

واستمع رئيس الوزراء - خلال فعاليات الافتتاح - إلى نبذة مختصرة حول تاريخ النادي، من المهندس عمرو جزارين، الذي كان مخصصاً لرياضة الفروسية، قبل أن يضم جميع الرياضات، إضافة إلى شرح لمراحل إقامة الفرع الجديد، حيث تم تخصيص الأرض في عام 2008 بمساحة 50 فداناً، ثم صدر في عام 2010 القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام ويشمل استخدامات المباني والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات وغيرها، وتعثر المشروع لفترات طويلة، حتى قام مجلس إدارة النادي الحالي، بعد توليه المسئولية في 2017، بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل 30 % من إنشاءات النادي المخططة، بتكلفة 300 مليون جنيه، على مساحة 18 فدانا، ومن المنتظر أن تصل التكلفة الإجمالية للفرع لحوالي ١.٢ مليار جنيه، وينتهي العمل فيه خلال عامين، ليشمل ملاعب رياضية في جميع الالعاب على أعلى مستوى.

كما عرض رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، مكونات الفرع الجديد لنادي الجزيرة، حيث تتضمن المرحلة الأولى: ملاعب كرة خماسي، وحمام سباحة ضخم، وصالات جيمنزيوم، وتدريبات لياقة بدنية، ورياضات اجتماعية مثل صالة البلياردو، وصالة البريدج، وقاعات صالونات مختلفة، وملاعب كروكيه، وحديقة أطفال، أما المرحلة المقبلة للنادي فمن المنتظر أن تتضمن مجمع سباحة أوليمبيا، وصالات مغطاة، ومجمع اسكواش، وملاعب تنس، وصالة جمباز، وعددا آخر من الإنشاءات الهامة.

​