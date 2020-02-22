جهاز العاشر من رمضان يسترد 800 فدان متعدى عليها بقيمة 2.5 مليار جنيه



كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المختصة، لإزالة التعديات الواقعة من مجهولين على قطع أراضٍ بمساحة حوالى 800 فدان، تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه.

وأضاف شاهين، في بيان اليوم، أن الحملة تمكنت من استرداد الأراضي المتعدى عليها بالأحياء (٤٠ - ٤١ -٤٢) غرب المدينة، حيث قامت اللجنة المنفذة بإزالة جميع مظاهر الإشغالات، ووضع لافتات تحذيرية، تُفيد بملكية المساحة المستردة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد شاهين، أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة أو أي مخالفات أخرى بالمدينة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الأجهزة الأمنية كافة، لسرعة تنفيذ الحملات الموسعة بشكل يومى، وكذا الحراسة والمتابعة الدائمة لما تم إزالته من تعديات ومخالفات، ولمنع أى حالة تعد جديدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن الحملة جاءت تفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستيداء حق الدولة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، ممثلة فى اللواء أحمد زكى، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء حاتم الحداد، رئيس مباحث التعمير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعقيد حسام فراج، والمقدم طارق سلام، مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم ثانى العاشر.