حدث ليلا..حذف اسم "قابوس" من النشيد الوطني لعمان.. وحسم موعد القمة في الدوري

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

الرئيس الصيني يشكر السيسي على دعمه في مواجهة كورونا

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرساله رسالة تضامن ودعم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى المساعدات الطبية المقدمة في هذا الإطار.

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بركلات الترجيح.. الزمالك يتوّج بالسوبر على حساب الأهلي

توّج الزمالك ببطولة السوبر على حساب نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالإمارات.

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حفاظاً على هيبة الكرة المصرية.. اتحاد الكرة يعلن إحالة "أحداث السوبر" إلى لجنة الانضباط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أحداث ما بعد مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في أبوظبي للجنة الانضباط.

وانتهى لقاء السوبر بالتعادل السلبي (0-0) على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، ليفوز الزمالك بعد ذلك (4-3) بركلات الترجيح.

وشهد ملعب المباراة اشتباكات بين اللاعبين واستفزازات للجماهير من بعض اللاعبين، قبل أن تتم السيطرة على الأمور.

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وزير التموين: ندرس إضافة الحديد للخبز واليود للزيت

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن وجود دراسة تستهدف إضافة الحديد والعناصر الأساسية للقمح في صناعة الخبز، لما له من فائدة على صحة المواطن، دون زيادة في سعر رغيف الخبز إلى جانب إضافة اليود إلى زيت الطعام.

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الصين تختبر أدوية الإيدز وإيبولا للتصدي لفيروس كورونا

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن اثنين من الأدوية التي يتم تطويرها للقضاء على فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" يتم اختبارهما في الصين من أجل معرفة ما إذا كان لهما تأثير أيضا في التصدي لفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

وإلى جانب دوائي مضادات الإيدز لوبينافير وريتونافير، يشمل اختبار طبي صيني آخر على عقار ريمديسيفير الذي يتم تطويره أصلا لعلاج مرض الإيبولا، لكن لوحظ أن تأثيره أقل في مواجهة الحمى النزفية المميتة عن الدواءين الآخرين.

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محكمة أمريكية تقضي بسجن "صديق ترامب" 40 شهرًا

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن محكمة فيدرالية أمريكية، قضت بسجن الناشط الجمهوري، روجر ستون، وهو صديق شخصي للرئيس دونالد ترامب، لمدة 40 شهرًا، بتهمة الكذب على الكونجرس، ومحاولته التأثير على الشهود لحماية الرئيس.

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