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"حساسين" يتقدم بطلب إحاطة بشأن "شيشة مدرسة الكوثر"

11:26 م الخميس 20 فبراير 2020
"حساسين" يتقدم بطلب إحاطة بشأن "شيشة مدرسة الكوثر"

النائب سعيد حساسين

كتب - أحمد علي:

أبدى الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، استياءه وغضبه الشديدين للصور المتداولة من داخل مدرسة الكوثر التجريبية التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية لـ"شيشة" داخل الفصل على مكتب أحد المعلمين بالمدرسة وبجانبها "المعسل".

وقال "حساسين" في بيان اليوم الخميس، إن هذه الصورة تسيئ إساءة بالغة للتعليم ومؤسساته، مطالبًا في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة ومحاكمة من تطاولوا على هذه المؤسسة التعليمية بإدخال الشيشة في حرمها، معلنًا رفضه القاطع لهذه الواقعة الخطيرة.

وتسائل: كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من الإهمال والتسيب داخل المدرسة؟، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات الحاسمة لمنع تكرارها وإجراء التفتيش الدوري على المؤسسات التعليمية لمواجهة إهمال القائمين عليها.

ووصف "حساسين"، الواقعة بالمسخرة والإسفاف والتدني الأخلاقي لكل من ساهموا وتستروا على وجودها داخل المدرسة.​

سعيد حساسين شيشة مدرسة الكوثر مدرسة الكوثر وزارة التربية والتعليم البرلمان

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