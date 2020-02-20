وزير التموين: ندرس إضافة الحديد للخبز واليود للزيت

كتب - محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن وجود دراسة تستهدف إضافة الحديد والعناصر الأساسية للقمح في صناعة الخبز، لما له من فائدة على صحة المواطن، دون زيادة في سعر رغيف الخبز إلى جانب إضافة اليود إلى زيت الطعام.

ولفت المصيلحي، إلى أنه في السابق كان يضاف عنصر الحديد على الدقيق، وتم أخذ موافقة بذلك من مجلس النواب حينها، بمنحة خارجية بقيمة 8 ملايين دولار وتوقف ذلك بانتهاء مبلغ المنحة.

وكان مصدر حكومي كشف لمصراوي، أن الوزارة انتهت من دراسة المشروع الخاص بتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز عبر إضافة عناصر الفيتامينات الغذائية مثل الحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وأنه من المقرر تطبيق ذلك خلال شهرين.

وأضاف المصدر، أن الهدف الرئيسي من إضافة تلك المواد هو علاج الأنيميا والتقزم، لعلاج سوء التغذية الناتج عن عدم الاعتماد على الأطعمة الغنية بالحديد، فالحديد يلعب دورًا أساسيًا في تصنيع الهيموجلوبين في الدم والميوجلوبين في العضلات والذي يساعد على نقل الدم المؤكسد إلى خلايا أعضاء الجسم المختلفة؛ لتساعدها على القيام بوظائفها الحيوية.

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