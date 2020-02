اتفاقية شراكة بين مؤسستي ساويرس ومحمد بن راشد لتنفيذ مشروعات تنموية

كتب - أحمد عبدالمنعم:

وقع المهندس سميح ساويرس ممثلا عن مؤسسة ساويرس، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة جديدة مع محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة، رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتهدف الاتفاقية، إلى وضع آلية للتعاون والعمل المشترك في كافة المجالات التي تخدم أهداف ورسالة الطرفين في دعم القضايا التنموية المختلفة، عبر تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف الفئات المستضعفة والأكثر هشاشة، وخاصة الأطفال والنساء وأصحاب الهمم.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، أعلن عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من "صناع الأمل" صنع أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، بعدما أكد مشاركة 92 ألفًا في صناع الأمل في دورته الثالثة، من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.

وتنظم مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، حفل تتويج أوائل صناع الأمل من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل فى مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبنى دعم مشروع إنسانى ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنساني مشتركة.

The partnership was signed by Eng. Samih Sawiris, and His Excellency, Mohammad Al Gergawi, UAE Minister of Cabinet Affairs and the Future of the AUE, and Chairman of the Executive Office of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, and Secretary General of @MBRInitiatives pic.twitter.com/ZWtgx04mbk