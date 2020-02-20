البر الغربي يستقبل سائحين من أول رحلة طيران بين شرم الشيخ والأقصر

البر الغربي يستقبل سائحين من أول رحلة طيران بين شر

كتب - محمد عاطف:

استقبل البر الغربي بالأقصر، مجموعة من السائحين الذين أهدتهم وزارة السياحة والآثار، تذاكر مجانية لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري وذلك بمناسبة بدء تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية،

واستمتع السائحين بالزيارة وأعربوا عن سعادتهم بها وبالحضارة المصرية العريقة، وأشادوا بهذه المبادرة التي منحتهم الفرصة بالاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها حيث مارسوا رياضة الغوص المفضلة لديهم وأيضا تعرفوا عن قرب بالحضارة المصرية.

يذكر أن شركة مصر للطيران، قامت اليوم الخميس، بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة السياحة والآثار السائحين بأول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر، اليوم والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.