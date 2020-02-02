الثلاثاء.. محمود ترزيجيه في معرض القاهرة للكتاب

كتب- محمد عاطف:

يلتقي جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، في ختام فعالياته مع لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه، بعد غدٍ الثلاثاء، 4 فبراير في لقاء مفتوح بقاعة السينما الساعة الثانية ظهرًا.

وافتتح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في 22 يناير الماضي، وتحلّ دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.​