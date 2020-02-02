​​برلماني: تطبيق حوافز على الملتزمين بتنظيم الأسرة "غير كافٍ"

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إنه على الرغم من تنوع حملات التوعية بتنظيم الأسرة، واختلاف أشكالها مع تطور العصر إلا أن جميعها لم يوقف الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة إلى طرق تشجيع الأسر للحد من الإنجاب سيؤدي للنتيجة المطلوبة ويشجع الأسر على إنجاب 2 فقط، للحصول على الامتيازات المتعددة من خلاله.

وأشار إلى أنه إذا تم عمل هذا القانون لابد أن يكون هناك عقوبة على غير الملتزمين، بزيادة الضريبة، أو منع الدعم عنهم، كما يجب منع الزواج المبكر لأنه سبب من أسباب الزيادة السكانية، منوهًا إلى أن حل مشكلة الزيادة السكانية سيجعل مصر من الدول المتقدمة.

وأضاف أن برامج تنظيم الأسرة لها العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تعود على الفرد والعائلة والمجتمع، وأنها تهدف إلى تحسين الوضع الصحي والغذائي للمجتمع، وتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الفقر، وحماية البيئة بتقليل الطلب على الموارد الطبييعة، وتخفيض الطلب على الخدمات العامة مثل: السكن والماء والطاقة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.​