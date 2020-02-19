"المتحدة" تعلن تفاصيل تطوير "التاسعة" على التليفزيون المصري

كتب مصطفى علي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم الأربعاء، انطلاق الفترة المسائية بعد تطويرها على القناة الأولى والفضائية المصرية، والتي تحمل اسم "التاسعة" يوم السبت 22 فبراير الجاري.

وكشف المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل تلك الفترة، إذ تبدأ فى التاسعة مساء وهو موعد نشرة الأخبار التي طالما كانت علامة مميزة لتنطلق في شكلها الجديد ويقدم النشرة مجموعة مميزة من مقدمي نشرات الأخبار، منهم أميمة تمام وسحر ناجي ونهى توفيق ودينا عصمت ورغدة أبوليلة وريهام الديب وريهام النمر وآية كافوري ومصطفى ميراز وأحمد عبدالصمد ويوسف عابدين.

وقال "صالح" في بيان اليوم، إن النشرة تستمر من التاسعة وحتى العاشرة مساء لتبدأ فترة جديدة تمتد حتى منتصف الليل ويقدمها الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية ناردين فرج، وتلك الفترة الحوارية تناقش الأمور الحياتية المختلفة سواء اجتماعية أو سياسية أو فنية أو رياضية.

وأضاف أن "التاسعة" هي فترة يومية وتستضيف في جزئها الثاني الخبراء وأصحاب الرأي وكذلك المسئولين، لافتا إلى أن هناك ضيوفا يتم استضافتهم أسبوعيا في فقرات تكاد تكون ثابتة مثل الدكتور أحمد عكاشة، والمفكر يوسف زيدان، والشيخ أحمد كريمة، وآخرين حسب نوعية الفقرات والأحداث الجارية في مصر.

وأشاد المهندس حسام صالح، بالتعاون المثمر بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام بكل كوادرها، ومن المتوقع الكشف عن برامج أخرى فى تجديد خريطة القناة الأولى والفضائية المصرية تباعا.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ومجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، قد وقعت عدة بروتوكولات مدتها خمس سنوات، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصرى، وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كل من التلفزيون المصرى ومجموعة إعلام المصريين والمتحدة للخدمات الإعلامية.