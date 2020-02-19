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الصحة العالمية: اكتشاف علاج لفيروس كورونا قد يستغرق 18 شهرًا

03:14 م الأربعاء 19 فبراير 2020
الصحة العالمية: اكتشاف علاج لفيروس كورونا قد يستغرق 18 شهرًا

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مدير الطوارئ الصحية الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور ريتشارد برينان، إن اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد يستغرق بين 12 إلى 18 شهرًا.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة اليوم الأربعاء، عن أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضاف برينان: هناك كثير من التجارب أجريت، فضلا عن الإعلان عن بعض العلاجات التي تساعد في العلاج، لكن لم تثبت كفاءتها بشكل تام.

وتابع: "أحرزنا الكثير من التقدم بشأن إنتاج لقاح فعّال لكورونا المستجد".

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فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان

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