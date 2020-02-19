رئيس جامعة الأزهر يدشن مبادرة هنجملها بفرع أسيوط.. صور

كتب - محمود مصطفى:

دشن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مبادرة "هنجملها"، اليوم الأربعاء، بغرس 1000 شجرة مثمرة بفرع بأسيوط، بحضور المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الوجه القبلي، والدكتور محمود عمار رئيس المكتب الفني.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في بيان له الأربعاء، إن تجميل فرع الجامعة وغرس الأشجار تأتي من أجل خلق بيئة نظيفة ومنتجة في الوقت ذاته، وتغيير الفكر السلبي إلى إيجابي.

وتقام المبادرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب شئون الوجه القبلي.