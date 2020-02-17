فاروق حسني يعود إلى الكولاج في معرضه الجديد بقصر عائشة فهمي

كتب- محمد عاطف:

يفتتح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، معرضه الفني الجديد في قصر عائشة فهمي بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، ويستمر المعرض حتى 19 مارس 2020.

يضم المعرض 52 عملًا فنيًا من إبداع الوزير الأسبق بين عامي 2018 و2019، وخلال المعرض يعود الفنان إلى الكولاج وهى تجربة ارتادها في الثمانينيات من القرن الماضي إلى جوار تجربته التجريدية، التي عكف على تقديمها عبر تاريخه الفني الكبير.

