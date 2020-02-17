رئيس صندوق العمليات الإرهابية يكشف أعداد شهداء ومصابي الجيش والشرطة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء السيد علي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودي وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية، إن بيانات الصندوق بالنسبة لأعداد الشهداء والمصابين مدققة على أعلى مستوى، من خلال الوزراء المختصين، لافتًا إلى أن المصابين المدنيين يتم اعتمادهم بقرار من رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأضاف غالي، أن إجمالي ما تم حصره منذ بدء العمل بدستور 2014، من شهداء القوات المسلحة، بلغ 986 شهيدًا و847 مصابًا، أما شهداء الوطن من العاملين في وزارة الداخلية بلغ 1123 شهيدًا، بالإضافة إلى 872 مصابًا.​