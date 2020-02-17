"قومي المرأة": إعداد مقترح بتعديل المادة المتعلقة بختان الإناث ضمن قانون العقوبات

كتبت- نور العمروسي:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن اللجنة التشريعية بالمجلس، بصدد دراسة المادة المتعلقة بختان الإناث بقانون العقوبات وإعداد مقترح تعديل بشأنها، إلى جانب عقد جلسة استماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لإبداء الرأي بشأن هذا المقترح.

جاء ذلك خلال رئاستها اجتماع المجلس الدوري، اليوم الاثنين، بحضور جميع عضواته وأعضائه، حيث تم عرض إنجازات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها في شهر مايو من العام الماضي.

وأشارت مرسي إلى زيارة رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين ارورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، لمصر مؤخرًا لبحث التحضيرات لاستضافة مصر المنتدى والمزمع عقده في شهر مارس المقبل، مؤكدة أن المنتدى فرصة لسيدات الأعمال المصريات لتبادل الخبرات مع سيدات الأعمال ضيوف المنتدى من جميع دول العالم.

وبحث الاجتماع عقد شراكة مع البنك المركزي في إطار بروتوكول التعاون الموقع خلال عام 2017 وذلك بهدف توعية المرأة بالشمول المالي، وإنشاء مشروعات ذات مردود اقتصادي وبيئي على المرأة.

وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات لاحتفالات المرأة المصرية في مارس المقبل، وهنأ المجلس المستشارة أمل عمار، بمناسبة فوزها كممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 حتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ممثلًا عن إقليم الشمال، وأهدتها الدكتورة مايا مرسي درعًا، تكريمًا لها وتقديرًا لجهودها وتمثيلها مصر تمثيلًا مشرفًا في الخارج.​