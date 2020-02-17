الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الإمارات، لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

أنهت سلطات المطار إجراءات سفر البعثة على الطائرة المصرية المتجهة إلى أبوظبي، وطالب العاملين بالمطار والركاب فريق الأهلي بتحقيق البطولة، أثناء التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين داخل صالة السفر بالمطار.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإدارة للبعثة توجها للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلي، وفرض الجهاز الفني حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق عقب الفوز على المصري البورسعيدي، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة في شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.​