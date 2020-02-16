بالصور- تخريج 95 متعافيًا من إدمان المخدرات

كتب- محمد سامي:

شهد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد، حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن "16023"، لعدد 95 متعافيًا من الإدمان بالتعاون مع جمعية "كاريتاس" تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وكشف عثمان، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال 45 يومًا، منذ بداية 2020 وحتى الآن حيث بلغ عدد حالات المرضى التي استفادت بالخدمات العلاجية 16594 مريضًا، تنوعت الخدمات العلاجية لهم ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل، مضيفًا أن هذه الخدمات قدمت بالمجان وفي سرية تامة، موضحًا أن محافظة القاهرة كانت من أكثر المحافطات المترددة على الخط الساخن، طلبًا للعلاج بنسبة 36.4% تلتها الجيزة بنسبة 24.4%.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية، أوضح عثمان أن الفئة العمرية من 15 إلى 20 عامًا، بلغت 36% من إجمالي المترددين، ومن سن 20 إلى 30 عامًا بلغت نسبة 51.6% ومن سن 30 إلى 40 عامًا بلغت النسبة 8.1%، وأن أكثر مواد التعاطي وفقًا لنتائج الخط الساخن، الحشيس بنسبة 79.1% يليه "الترامادول" بنسبة 65.7% والهيروين بنسبة 32.5% ثم الإستروكس بنسبة 6.7% كما يوجد الكثير من الحالات تعاطي متعدد "تعاطي أكثر من مادة مخدرة".