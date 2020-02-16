الانتخابات التكميلية.. الانتهاء من نظر تظلمات مرشحي ملوي والجيزة اليوم

كتب- طارق سمير:

تنتهي الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد، من الفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين على الانتخابات التكميلية التي جرت في ملوي بالمنيا والجيزة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وانتهت المدة القانونية لتقديم المرشحين تظلمات أمام الهيئة الجمعة الماضية، على أن تفحصها الأخيرة وتُبلغ المرشح بقرارها خلال 48 ساعة.

وتعقد الهيئة بعد غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في الخارج والداخل، على المقعدين الخاليين بدائرتي الجيزة وملوى بعد وفاة نائبيهما.

وفي حالة إعلان النتائج والإعادة بين مرشحين يجرى تصويت المصريين بالخارج يومي و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولاً إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وتشمل القائمة النهائية بدائرة الجيزة؛ هشام محمد بدوى سيد، مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد على محمد، مستقل رمز الحصان، ومجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، ومحمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالي بدائرة ملوى المنيا؛ عبد الله محمد عبد الله خليفة، مستقل رمز الحصان، وأحمد جمال أحمد موسى، مستقل رمز السكينة، وزاهر ناجح زاهر قلين، مستقل رمز بندقية الصيد، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير، مستقل رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر، مستقل رمز الديك، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، حزب مستقبل وطن رمز القلم، وشنودة بولس جاد السيد بباوى، مستقل رمز الغزال.